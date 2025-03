Pallanuoto: A1; Catania ko col Quinto, secondo tempo fatale

Match complicato alla vigilia e perso a testa alta. La Nuoto Catania cede a Genova contro il Quinto, che si impone 14-10. Decisivo il solco importante (5-2) creato nel secondo tempo. Etnei sempre ultimi, ma ancora con la speranza di agganciare in extremis il treno playout.

Nel primo tempo è Samuele Catania, per i rossazzurri, ad aprire le marcature in superiorità numerica ma il Quinto risponde subito con tre reti consecutive interrotte dalla sbracciata di Matteo Ferlito sempre in superiorità numerica. Il primo tempo si chiude sul 4-2. Nel secondo tempo Biocanin dal palo in uomo in più accorcia le distanze ma subito dopo il Quinto prende la partita in mano mettendo a referto ben 5 reti interrotte solo dal rigore di Eugenio Russo. Al cambio campo il risultato è di 9-4. Nella seconda parte di gara la Nuoto Catania tenta più volte di rientrare in partita grazie ai gol di Vukicevic e Riccardo Torrisi ma dopo la rete del 12-9 di Riolo a 3 minuti dal termine il match sembra ormai segnato. Nel finale c'è spazio anche per l'ennesimo gol del 2007 Federico Trimarchi su rigore.

Alla Paganuzzi il Quinto Genova si impone 14-10 sulla Nuoto Catania.

"Partita bella e interessante nonostante il risultato. Nel secondo quarto - commenta Lazar Vukicevic, montenegrino a segno tre volte per la formazione rossazzurra - abbiamo concesso troppo e da lì in poi abbiamo faticato a rientrare nel match.

Adesso dobbiamo dimenticare il prima possibile e passare alla prossima partita che è già mercoledì contro Telimar Palermo: non ci nascondiamo, è la partita della stagione".



