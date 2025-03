Pallamano: A1 donne; Erice batte Pontinia e ipoteca la vetta

A due gare dalla fine della stagione regolare del campionato di A1 femminile di pallamano, l'Handball Erice ipoteca il primo posto, sconfiggendo 26-15 Pontinia, seconda in classifica ora distante quattro punti in classifica, a parità di partite giocate. La posizione di massimo privilegio, nella griglia dei playoff, passerà attraverso la trasferta di Salerno e il confronto casalingo con Brixen.

Pontinia era stata l'unica formazione ad aver inflitto una sconfitta in campionato alle Arpie, che però si sono rifatte ampiamente Il primo tempo è piuttosto equilibrato fino al 5-5. Giusto il tempo di bloccare il talento della Gomez, fra le avversarie, e stringere le viti in difesa, l'Handball Erice prende a correre e vengono fuori le cose migliori. Barbosa fa la direttrice d'orchestra, detta i ritmi e distribuisce assist, con Ateba e Losio brillanti nelle finalizzazioni. Il primo tempo si chiude sul 14-8, con la chiara difficoltà delle laziali ad andare al tiro, pur possedendo l'attacco più prolifico del campionato. La consolida le certezze delle siciliane. Al 13', è 17-10, sempre con il totem Daniela Pinto Pereira che protegge la porta in maniera mirabile. Il tentativo estremo di riavvicinamento è vanificato da due incredibili possessi sciupati proprio dalle ospiti in doppia superiorità numerica. Finisce in tripudio per la squadra e il pubblico di casa.

"Dobbiamo essere soddisfatte della nostra gara. All'inizio - sottolinea il terzino sinistro dell'Handball Erice, Bevelyn Eghianruwa - Pontinia ci ha messo in difficoltà. Poi, pian piano, con il passare dei minuti, siamo riuscite a trovare il giusto modo di stare in campo e portare a casa questi due punti fondamentali. Siamo molto contente di poter vivere questa parte della stagione da protagoniste assolute".



