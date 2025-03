Un uomo di 51 anni è stato arrestato a catania dalla polizia perché nella sua abitazione del quartiere San Cristoforo custodiva 3,6 chili di marijuana, in parte già suddivisa in confezioni pronte per essere smerciate, in parte suddivisa in buste sottovuoto. Dopo le formalità di rito, su disposizione del pm di turno l'uomo è stato condotto in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA