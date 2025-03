Due poiane curate liberate a Montepellegrino

Due poiane sono state liberate ieri nel parco di Monte Pellegrino a Palermo alla fine di una giornata dedicata alla scoperta di uno dei parchi più grandi di Italia. I due esemplari trovati feriti nei boschi sono stati curati nel centro recupero fauna selvatica di Ficuzza. E' stata la conclusione della lezione tenuta ieri dai carabinieri forestali che hanno partecipato ad un seminario all'aperto organizzato dal corso di laurea in scienze forestali e ambientali del dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali dell'università degli studi di Palermo in collaborazione con l'ente gestore della riserva di Monte Pellegrino, "Rangers d'Italia". Hanno partecipato all'evento circa 150 alunni delle Scuole Secondarie che hanno appreso l'importanza della gestione forestale per la conservazione e la valorizzazione delle risorse forestali. L'occasione ha consentito di far conoscere ai presenti il lavoro dei Carabinieri Forestali a tutela del patrimonio forestale italiano: prevenire e reprimere gli attacchi al territorio boschivo, quali illecite forme di utilizzazioni boschive e, soprattutto l'orribile fenomeno degli incendi boschivi. I militari hanno spiegato quali sono le tecniche utilizzate per individuare dove è stato appiccato l'incendio. Un informazione fondamentale per le indagini.



