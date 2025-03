Celebrata giornata memoria dei caduti dell'intelligence

Nel giorno in cui ricorre la giornata della memoria dei caduti dell'intelligence, nell'atrio all'Albergo delle Povere di Palermo, sono state ricordate le vittime italiane con una cerimonia "Securitatem Exitibus" organizzata dalla Fondazione John Henry Newman e dall'università Giustino Fortunato, in collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo di Palermo. I caduti dell'intelligence italiana, che sono Vincenzo Li Causi, Nicola Calipari, Lorenzo D'Auria, Pietro Antonino Colazzo, Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, sono stati ricordati dal vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella, con la deposizione di una corona d'alloro e con l'esibizione dell'orchestra giovanile del Teatro Massimo di Palermo, diretta dal maestro Michele De Luca.

Poi sono state consegnate ad alcuni componenti delle forze armate, le medaglie dell'Ordine di Malta, che sono andate a Paolo Nazzaro, al Bruno Maria Riccio, Alfredo De Piano e Fabio Sangiorgio, per aver fornito assistenza in contesti critici. La giornata è stata l'occasione per annunciare i master di alto livello scientifico per la formazione dell'intelligence che l'università Giustino Fortunato inserirà a brevissimo nei suoi percorsi di studio. Domani, alle 12, sempre all'interno dell'Albergo delle Povere, verrà celebrata una messa per i caduti, dall'arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi.





