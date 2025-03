Camilleri, quando lo scrittore parlava di felicità

"Non ho mai avuto aspirazioni alla felicità, ho avuto aspirazioni alla marmellata, cioè volevo la marmellata e me la prendevo e me la godevo. Ma non ho mai considerato le varie marmellate della vita come felicità".

Andrea Camilleri parlava così della Felicità, nell'edizione 2018 di Libri Come dedicata a questo tema. Il video con lo scrittore ormai cieco, registrato in quell'occasione, è stato mostrato il 22 marzo nella serata omaggio per il centenario della nascita dello scrittore che si celebra quest'anno, a Libri come all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

"Penso che la felicità sia una folgorazione, cioè ti arriva mentre meno te l'aspetti e forse mentre meno te la meriti. È fatta di un nulla. È come quelle farfalle che prendete per le ali, poi le lasciate andare. Rivolano e sulle dita vi è rimasta un po' di polvere color d'oro. C'è stato qualcuno che ha detto: attenzione perché la felicità a volte vi è passata accanto e non ve ne siete accorti. Io sono stato felice, ma per pochi attimi e per cose inspiegabili" raccontava lo scrittore nato il 6 settembre 1925, morto nel 2019.

A ricordare Camilleri al Teatro Studio Borgna, in una serata speciale a cura di Sellerio, condotta da Marino Sinibaldi, sono stati Giancarlo De Cataldo, Antonio Franchini, Gaetano Savatteri e Chiara Valerio. "Anche in questo frammento Camilleri mostrava la sua straordinaria umanità. Quella che ha creato tra lui e i suoi lettori un rapporto che non ha eguali e che si è manifestato in tutte le sue apparizioni qui e in altri Festival.

Era qualcosa che superava i limiti consueti della comunicazione culturale e per questo ha raggiunto lettori altrimenti irraggiungibili" dice all'ANSA Marino Sinibaldi, curatore di Libri Come con Rosa Polacco e Michele de Mieri, dedicato in questa edizione alla Pace, che si chiude il 23 marzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA