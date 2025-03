Pallanuoto: Champions donne; via ai quarti per l'Ekipe

Obiettivo Final Four di Champions League di pallanuoto femminile. Domani via ai quarti di finale, con le catanesi dell'Ekipe Orizzonte, decise a essere protagoniste. Le avversarie, nel match d'andata, sono le ungheresi del Ferencvaros. Una sfida ad alta intensità, nella quale le rossazzurre dovranno mantenere equilibrio e mostrare grande spirito di squadra, provando a contare sull'energia dei propri sostenitori, come spiega Bronte Halligan. "Sarà molto bello giocare la prima partita dei quarti di Champions in casa - dice Halligan, numero 2 dell'Ekipe Orizzonte -. Il Ferencvaros ha tante giocatrici forti, però noi ci sentiamo pronte e concentrate per questa sfida. Dovremo essere attente e aggressive durante tutto il match, cercando di giocare unite. Se riusciremo a fare questo avremo la possibilità di giocare una grande partita ed è ciò che mi auguro per noi. Speriamo sicuramente che domani la piscina sia piena, con tutti i nostri tifosi sugli spalti, perché loro ci danno sempre una grande spinta». La partita di ritorno dei quarti di finale tra Ekipe Orizzonte e Ferencvaros si giocherà sabato 29 marzo a Budapest.

Chi passa il turno si qualifica alla Final Four.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA