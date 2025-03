Pallanuoto: A1; Telimar, obiettivo vittoria con la Florentia

Dopo la pausa per le finali di Coppa Italia, il TeLiMar Palermo è pronto a scendere in vasca domani, a Terrasini, per affrontare la Rari Nantes Florentia nella partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di A1 di pallanuoto. Dopo la vittoria e l'ottima prestazione nel derby contro l'Ortigia la squadra allenata da Marco Baldineti ha ritrovato compattezza e fiducia nei propri mezzi.

"La performance contro i siracusani - assicura Luka Bajic, al suo primo anno al Club dell'Addaura - ci ha dato grande fiducia e ci ha dimostrato che, quando restiamo concentrati, possiamo competere contro chiunque". Ora l'attenzione è rivolta alla Rari Nantes Florentia, una squadra che, nonostante le difficoltà legate al ritorno in A1, ha sorpreso tutti, come evidenziato anche dal pareggio contro il Quinto nell'ultima giornata o dalla vittoria in casa della De Akker. "Ci aspettiamo una partita dura - ammette l'universale croato - La Florentia ha dimostrato di sapersi adattare anche in trasferta, ottenendo 11 punti lontano da casa. È una squadra ben organizzata, con giocatori di esperienza come Di Fulvio e Bini, e ha la capacità di sorprenderci se non rimaniamo concentrati. Tuttavia, siamo pronti: abbiamo lavorato tanto nelle ultime due settimane, sia sul piano fisico che tattico, e affronteremo questa partita con la mentalità giusta. Giochiamo in casa e il nostro obiettivo è chiaro: dimostrare il nostro valore e conquistare i tre punti".





