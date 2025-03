Calcio: Palermo; Baniya, convocato dalla Turchia in extremis

Rayyan Baniya, difensore del Palermo, è stato convocato dalla nazionale turca di calcio.

Baniya, italiano naturalizzato turco, torna nella selezione del commissario tecnico Vincenzo Montella, dopo la prima chiamata dello scorso ottobre. Montella ha convocato Baniya in extremis, per la partita della Turchia in programma dopodomani, contro l'Ungheria, valida per i playoff di Uefa Nations League.

Banyiya si aggiunge agli altri quattro convocati del Palermo, ovvero i portieri Emil Audero e Sebastiano Desplanches, l difensore Salim Diakité e l'attacante Joel Pohjanpalo, tutti impegnati tra dopodomani e lunedì, e attesi a partire da martedì in Sicilia, dove la formazione rosanero, allenata da Alessio Dionisi, preparerà il successivo impegno nel campionato di serie B, in programma domenica 30 marzo, sul campo della Salernitana.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA