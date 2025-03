Spazio davanti ad Ucciardone sarà intitolato a Marco Pannella

Sarà intitolato a Marco Pannella, presidente del partito Radicale, morto nel 2016, lo spazio antistante il carcere Ucciardone di Palermo. La cerimonia di inaugurazione si terrà il 28 marzo, alle 15. L'iniziativa è stata annunciata oggi, nel corso di una conferenza stampa allo Stand Florio di Palermo, dal sindaco di del capoluogo siciliano, Roberto Lagalla, da Donatella Corleo del consiglio generale del Partito Radicale e dal consigliere comunale di Forza Italia, Gianluca Inzerillo. "Marco Pannella è stato un paladino libertario dei diritti e della dignità della persona, anche in un'epoca in cui affrontare questi temi non era né facile nemmeno consueto - afferma Lagalla - la dedica a lui, di questo spazio, ci conduce anche ad una riflessione sulla necessità di migliorare le condizioni di vita dei detenuti, così come si sta impegnando a fare il Tribunale di sorveglianza della nostra città, per promuovere un'intesa istituzionale che possa favorire la fruizione di alcuni diritti ma soprattutto migliorare le condizioni dei detenuti". "L'Ucciardone è stato uno dei primi istituti penitenziari che Pannella, appena eletto parlamentare, ha visitato in Italia ed è stato l'ultimo a cui ha fatto visita nella pasquetta del 2010 - spiega Corleo, del consiglio generale del Partito Radicale - l'intitolazione a lui di questo spazio è un dono che la città di Palermo fa alla comunità penitenziaria".

"Il problema del sistema carcerario riguarda i detenuti ma non solo - prosegue Gianluca Inzerillo, consigliere comunale di Forza Italia - riguarda, infatti, anche il personale penitenziario. Sono temi che non hanno colori politici e dobbiamo unirci tutti affinché questo sistema possa migliorare".





