Fondi Ue, per Sicilia dotazione di 21,6 miliardi tra Puc e Pnrr

In Sicilia, il quadro finanziario della politica unitaria di coesione (Puc) e Pnrr è di 21,6 miliardi di euro, di cui 5,8 miliardi di Pr Fesr 2021/2027. E' quanto emerge dell'evento "Crescere in Europa - Opportunità per lo sviluppo" in corso a villa Igiea, a Palermo, dove è prevista la presenza del presidente della Regione siciliana Renato Schifani e del vicepresidente esecutivo della Commissione Ue e Commissario europeo per la Coesione e le riforme, Raffaele Fitto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA