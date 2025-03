Chiriaco console onorario del Cile in Sicilia

L' imprenditore palermitano con interessi nel settore agroalimentare italiano, Annibale Chiriaco, ha assunto la carica di console onorario del Cile con competenze sulla Sicilia, alla presenza dell' Ambasciatore cileno in Italia , professore. Ennio Vivaldi e del console generale Rodrigo Meza Gotor a Roma. "Il mio più sentito ringraziamento al Presidente della repubblica cilena, Gabriel Boric , al governo Italiano per avermi concesso l' exequatur ed al corpo consolare siciliano per avermi accolto calorosamente - dice Chiariaco - Lavorerò per rafforzare le relazioni diplomatiche, culturali e commerciali tra il Cile e la Sicilia, così come negli anni hanno hanno fatto con amore e dedizione mio padre Enzo, scomparso un anno fa ed il nostro illustre predecessore il senatore Ignazio Florio senior, già dal lontano 1868".



