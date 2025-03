Auto: Top Competition svela i programmi del 2025 a Messina

Top Competition presenta la stagione 2025, giovedì 27 marzo presso il Comune di Messina nel "Salone delle Bandiere". L'Amministrazione Peloritana con il patrocinio della Città Metropolitana presenterà la finale di Coppa Italia Rally ACI Sport, che sarà al Rally Tirreno Messina del 15 e 16 novembre. Una titolazione nazionale torna in riva allo stretto grazie alla efficace e precisa collaborazione della Delegazione ACI Sport Sicilia.

Lo Slalom di Novara di Sicilia e lo Slalom Torregrotta Roccavaldiona si confermano nel Campionato Italiano e quello di Salice ha ottenuto la Coppa ACI Sport 5^ Zona, Il Trofeo dei Castelli Peloritani è Trofeo Nazionale Regolarità, la specialità che promuove la cultura per l'auto e la sua storia, sempre più al centro della scena.

Cinque eventi che interessano Messina e un'ottima parte del territorio Metropolitano, i quali oltre al già confermato successo sportivo, mirano a rinsaldare una comunione d'intenti con le realtà territoriali.

Il sodalizio presieduto da Maria Grazia Bisazza svelerà i particolari di tutti gli appuntamenti sportivi, per i quali l'Amministrazione messinese ed i rappresentanti dei centri coinvolti, sottolineeranno i piani di lavoro per capitalizzare le opportunità che offrono gli eventi targati Top Competition.

Tutti gli operatori dell'informazione sono invitati al fine di diffondere al massimo lo spirito della presentazione, che varca i confini dell'utile illustrazione dei programmi, per abbracciare ogni prospettiva che aprono i vari eventi.

"E' importante afferrare le opportunità che si presentano e concretizzano diversi anni di impegno che attraverso il Delegato ACI Sport Sicilia Daniele Settimo è riconosciuto a livello federale - afferma Maria Grazia Bisazza - la partnership della Città Metropolitana di Messina e quella dei centri interessati favorisce certamente il coinvolgimento di tutte le realtà territoriali. La proposta è quella di formare una squadra ampia ed unita con obiettivi condivisi, per tale ragione sarà un piacere incontrare quanti più interlocutori".



