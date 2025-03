"Università svelate", domani evento Unipa e rete Al Qasar

L'Università di Palermo e la rete Al Qasar (le scuole del centro storico della città da Porta Felice a Porta Nuova) partecipano alla Giornata Nazionale delle Università "Università Svelate" che si terrà domani giovedì 20 marzo. L'evento, che si preannuncia come un vero e proprio laboratorio di idee e incontri, vedrà protagonisti famiglie, futuri studenti e il mondo accademico, attraverso workshop, dibattiti e momenti di confronto aperti al pubblico.

La manifestazione sottolinea il ruolo trainante delle Università nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale. Da due anni l'accordo tra l'Università di Palermo e la rete delle scuole Al Qasar sta registrando notevoli successi in termini di partecipazione e coinvolgimento degli studenti, contribuendo a valorizzare un territorio che accoglie oltre 10mila giovani. L'iniziativa è sostenuta dell'Università di Palermo, rappresentata dal Rettore Massimo Midiri e dalla Prorettrice Luisa Amenta; l'evento, inoltre, è frutto del lavoro sinergico del Comitato di coordinamento Unipa Al Qasar. I docenti coinvolti sono Tiziana Schiavo (Convitto Nazionale - scuola madre); Annarita Iadanza (Istituto nautico Gioeni Trabia); Ilenia Settineri (Liceo scientifico Benedetto Croce); Teresa Cirivello (Istituto tecnico per geometri F. Parlatore e Kiyoara); Maria Allotta (Istituto Magistrale Regina Margherita); Maria Teresa Russello (Scuola Media Giovanni Verga); Antonella Uttuso (Liceo classico Vittorio Emanuele); Giuseppina Morreale (Convitto Nazionale). La rete e l'università hanno anche lanciato il terzo concorso di poesia "Sul Cassaro la poesia" che culminerà con la premiazione il 16 aprile presso l'Università di Palermo.



