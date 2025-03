Terremoti: Ingv-Unict, al via progetto prevenzione in 5 scuole

Nasce in Sicilia l'Osservatorio sismico scolastico, un progetto promosso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Catania, con l'obiettivo di coinvolgere alcune scuole superiori della Sicilia Orientale per promuovere la cultura della prevenzione sismica, sensibilizzare i giovani sui rischi naturali e dare loro strumenti per comprendere e monitorare i terremoti attraverso un'esperienza diretta e partecipativa.

Il progetto prevede l'installazione di stazioni sismiche all'interno di cinque Istituti scolastici della regione: Liceo Scientifico e Linguistico 'Principe Umberto di Savoia' di Catania, Istituto d'Istruzione Superiore 'Gulli'e Pennisi' di Acireale (Catania), Liceo 'Giovanni Verga' di Adrano (Catania), Liceo 'Orso Mario Corbino' di Siracusa e Istituto d'Istruzione Superiore 'G.

Galilei - T. Campailla' di Modica (Ragusa). Le stazioni installate saranno integrate nell''Osservatorio sismico urbano dell'Ingv.

Con un programma ricco di attività didattiche e un approccio interattivo gli studenti potranno acquisire in tempo reale i dati sulla sismicità locale, analizzarli e comprendere le tecnologie utilizzate per monitorare i terremoti. Grazie al supporto tecnico e scientifico dell'Ingv e dell'Università di Catania gli studenti saranno coinvolti in progetti di ricerca concreti, collaborando con esperti del settore e partecipando ad attività formative sulla gestione e mitigazione del rischio sismico. Obiettivo ultimo è stimolare la curiosità scientifica e rafforzare il legame tra studenti e mondo della ricerca per avvicinare le nuove generazioni alla scienza, alla tecnologia e all'innovazione.

"Coinvolgere le scuole in attività di monitoraggio sismico - spiega Stefano Branca, direttore dell'Osservatorio etneo dell'Ingv - è un passo fondamentale per diffondere la consapevolezza sui rischi naturali e per formare cittadini più informati e responsabili. Le scuole rappresentano il contesto ideale per coltivare la cultura della prevenzione e dell'educazione al rischio, un patrimonio da custodire e trasmettere alle generazioni future".



