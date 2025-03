Pallanuoto: A1 donne;Ekipe Orizzonte, vittoria e primo posto

Tre punti pesanti sul campo della Pallanuoto Trieste e l'Ekipe Orizzonte torna subito in testa alla classifica di Serie A1 femminile di pallanuoto, a quota 40 punti. Le rossazzurre hanno battuto le giuliane grazie a una buona prova, vincendo 12-9 nel posticipo della sedicesima giornata del massimo campionato.

La squadra allenata da Martina Miceli ha trovato presto il vantaggio, chiudendo il primo tempo avanti 3-2. Sia la seconda che la terza frazione si sono chiuse sul 3-3, ma le catanesi hanno poi legittimato il successo conquistando l'ultimo tempo per 3-1.

Dafne Bettini è stata la top scorer assoluta con ben sei reti, mentre Charlize Andrews è andata a segno quattro volte. Una rete a testa per Gaia Gagliardi ed Erica Hardy. In campo pure Tania Di Mario e le rientranti Aurora Condorelli, che ha parato un rigore, e Chiara Tabani, tornate dai rispettivi infortuni.

"Era una partita sicuramente importante per il nostro campionato - ha detto Chiara Tabani - e, considerando che abbiamo giocato in casa di un avversario tosto, è stato positivo averlo fatto coese e unite. Abbiamo commesso degli errori, ma sicuramente ne faremo tesoro in vista della partita in campo internazionale, alla quale stiamo già pensando, è stato un bel test per quella sfida. Io sono molto contenta di aver messo alle spalle l'infortunio e di essere rientrata. Sto bene e non vedevo l'ora di tornare al fianco delle mie compagne, perché mi è mancato moltissimo giocare con loro. Anche contro il Ferencvaros daremo il massimo, vogliamo vivere questa partita divertendoci e poi vedremo come andrà, senza ansia né stress eccessivi».

Il quarto di finale d'andata di Champions League tra l'Ekipe Orizzonte e le ungheresi del Ferencvaros si giocherà sabato alla piscina di Nesima (Ct). Ritorno a Budapest il 29 marzo.



