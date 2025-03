La mostra 'Minuto Mantinento' di Marzia Migliora a Palermo

Dal 21 marzo al 25 maggio 2025 Palazzo Abatellis a Palermo ospita la mostra Marzia Migliora dal titolo Minuto Mantenimento, a cura di Elisa Fulco e Antonio Leone. La mostra, sostenuta dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, promossa dalla Galleria Regionale Palazzo Abatellis, realizzata da ruber.contemporanea, è il risultato di un ciclo di workshop tenuto nel 2024 dall'artista occasione del progetto Spazio Acrobazie.

Laboratorio di produzione e di riqualificazione attraverso la mediazione artistica sostenuto da Fondazione Sicilia e Fondazione Con il sud. L'esposizione presenta per la prima volta un ciclo di opere inedite, frutto degli incontri e dello scambio con il gruppo dell'esecuzione penale esterna: 30 disegni di progetto raccolti nel Quaderno 58, Minuto Mantenimento, che rappresentano il nucleo centrale da cui ha preso avvio l'intero progetto dove l'artista ha raccolto e tradotto le parole e le immagini emerse durante i workshop; 5 tute da lavoro realizzate sartorialmente ed equipaggiate "per il mestiere di vivere", in dialogo con l'affresco medievale il Trionfo della Morte conservato a Palazzo Abatellis, e accompagnate da 5 monotipi in bianco e nero di grandi dimensioni, che riproducono le impronte delle tute inchiostrate dando vita a una mappa concettuale che consente di ricostruire il processo che ha generato l'elaborazione delle tute stesse; 5 burattini, e il libro manuale "Minuto Mantenimento".

L'installazione Minuto Mantenimento, esposta negli spazi antistanti e contigui al Trionfo della Morte, racconta della funzione sociale del lavoro come fattore comune tra persone provenienti da storie di vita differenti, in cui il carcere, la pena scontata nei servizi sociali, lasciano il posto al recupero dei sogni di quando si era bambini. Il lavoro come fattore identitario, il diritto al lavoro e la sicurezza sul lavoro sono temi che da sempre hanno ispirato le opere di Marzia Migliora.

Realizzate dall'artista in collaborazione con la sartoria del Teatro Massimo di Palermo e con l'azienda Ferrino Spa - costruite come abiti di scena e installate su strutture autoportanti che ne accentuano la dimensione scultorea -, le tute citano la palette cromatica, le piante, gli animali, i motivi decorativi dei tessuti e i volti raffigurati nell'affresco il Trionfo della Morte.



