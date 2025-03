Frode all'Ue da 270.000 euro, denunciato imprenditore di Modica

Finanzieri del comando provinciale di Ragusa, nell'ambito di controlli in materia di spesa pubblica e su segnalazione del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie di Roma, hanno denunciato un imprenditore agricolo di Modica che avrebbe percepito indebitamente contributi comunitari del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) per oltre 270.000 euro.

Da indagini di militari della compagnia di Modica è emerso che il beneficiario, dopo aver acquistato dei terreni dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), con un patto di riservato dominio, che prevede il conseguimento della piena al pagamento dell'intero importo pattuito, abbia onorato soltanto le prime tre rate del mutuo trentennale stipulato, incorrendo nella risoluzione del contratto e perdendo, conseguentemente, il titolo necessario all'ottenimento dei contributi pubblici. L'imprenditore ha continuato a beneficiare indebitamente delle sovvenzioni ottenendo dall'organismo pagatore, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) 272.582,43 euro di contributi non spettanti, tra il 2015 e il 2023. Il titolare dell'azienda agricola è stato sanzionato amministrativamente e deferito per l'indebita percezione alla sede di Palermo della Procura Europea, alla Procura di Ragusa ed è stato segnalato, per il danno erariale, alla Procura Regionale della Corte dei Conti.





