Castelvetrano, a neo assessora anche la delega alla pace

Promozione delle iniziative per sostenere la pace e la non violenza nel mondo, promozione della cittadinanza attiva, inclusione e diversità, corridoi umanitari e accoglienza. C'è anche questa singolare delega tra quelle assegnate stamattina alla neo assessora Monia Rubbino al Comune di Castelvetrano (Trapani). La Rubbino, in quota Forza Italia, ha preso il posto di Antonio Barresi dimessosi per motivi professionali. La nomina di Rubbino in Giunta ha aperto polemiche interne al partito azzurro. A volerla nell'amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Lentini è stato il segretario provinciale di Forza Italia Toni Scilla, ma il deputato regionale Stefano Pellegrino non ha gradito lo 'sgarbo' istituzionale, visto che non è stato coinvolto nella scelta.

Il sindaco Lentini sul suo profilo social ha commentato la delega per la pace assegnata a Rubbino: "Così potremo promuovere iniziative che incoraggiano la partecipazione attiva nella comunità, promuovendo i valori di inclusione e solidarietà, lavorando insieme per costruire un futuro migliore per Castelvetrano, dove ogni voce viene ascoltata e ogni cittadino si sente parte integrante della nostra comunità".



