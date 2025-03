Traffico illecito di rifiuti, tre arresti nel Palermitano

I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Palermo e i militari dei reparti territoriali del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza cautelare ai domiciliari con il braccialetto elettronico, disposta dal gip su richiesta della Dda, nei confronti di tre persone accusate di traffico illecito di rifiuti, riciclaggio e gestione illecita di rifiuti in concorso. Sono stati eseguiti i sequestri preventivi, per un valore complessivo di circa 500.000 euro, di un'area abusiva di trattamento e recupero rifiuti, di circa mille metri quadrati a Torretta (Palermo), 3 autocarri (riconducibili a una società operante nel settore ambientale), un conto corrente bancario e numerose carte prepagate con abbinati conti correnti bancari.

Le indagini sono nate dopo una segnalazione sulla presenza a Torretta di un terreno recintato dove c'era un movimento di veicoli che scaricavano rottami ferrosi. Grazie a un'attività di monitoraggio e video è stato accertato il conferimento di rifiuti speciali pericolosi senza alcuna autorizzazione per circa 500 tonnellate mensili. Il guadagno era di circa 20 mila euro al mese.



