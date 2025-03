Per l'enoteca digitale Millesuoli.it spin off a Palermo

Nata come start up due anni fa, Millesuoli.it, la prima enoteca digitale dedicata interamente al mondo del vino siciliano con un fatturato di circa 400 mila euro e un trend di crescita del 40% per il 2025, ha aperto la sua seconda insegna fisica a Palermo, spin off che segue quello di Caltanissetta. L'idea è opera della visione di due siciliani, entrambi ingegneri e appassionati di vino, Cristian Catalano e Giuseppe Bonanno.

Al lavoro 13 persone, tra dirette e indirette, a cui si aggiungono altre 9 unità a Palermo. Millesuoli.it annovera 360 cantine siciliane coinvolte che diventeranno 400 entro il 2025.

Dopo il primo anno di lancio in Italia, nel 2024 la piattaforma e-commerce ha aperto la vendita all'estero, al mercato europeo e americano e nel 2025 ai mercati asiatici. Crescono le vendite dirette con richieste che giungono dalla Sicilia e soprattutto dal Nord Italia dove "la richiesta di vino siciliano è notevole", come sottolineano i due founder che annunciano per il prossimo biennio nuove aperture. Si guarda già a Siracusa e a Milano.

"A volte per continuare un viaggio è necessario fermarsi in un posto - dice Cristian Catalano -. Millesuoli.it, l'enoteca digitale nasceva con la voglia di accompagnare lungo un viaggio di conoscenza, per esplorare oltre 360 cantine sparse in ogni angolo dell'isola, un sogno a cui abbiamo dato forma dopo un'analisi di mercato e uno studio attento. Eravamo sconosciuti al mondo del vino, ma in poco tempo, l'impegno e la visione di un progetto concreto ci hanno premiato sia in termini di numeri raggiunti sia in termini di fiducia con le aziende, con i produttori vinicoli e con i consumatori finali. Quel sogno continua in modalità off per accogliere gli appassionati e continuare il viaggio". "La nostra ambizione - aggiunge Giuseppe Bonanno - è quella di dar vita ad una catena di insegne Millesuoli, nel tempo".



