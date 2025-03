Pallanuoto: A1; Ekipe, sfida a Trieste con vista Champions

Tra domani e sabato l'Ekipe Orizzonte di pallanuoto femminile si giocherà una buona fetta di stagione. Domani sera le catanesi saranno ospiti della Pallanuoto Trieste nel posticipo del sedicesimo turno di Serie A1.Tre giorni dopo un altro appuntamento importantissimo per le rossazzurre come quello del match d'andata dei quarti di finale di Champions League, in casa contro le ungheresi del Ferencvaros.

"Ancor prima di essere importante, è un periodo affascinante - dice Martina Miceli, coach dell'Ekipe Orizzonte - innanzitutto perché ci aspettano due partite fondamentali per definire la griglia dei playoff in campionato e quindi è ancora tutto nelle nostre mani. Continuiamo inoltre a coltivare il sogno europeo, che fin qui, tra partite ottime e meno buone, ci ha permesso di fare un percorso divertente in Champions. Adesso però arriva la parte più importante, perché abbiamo certamente l'obiettivo di arrivare in Final Four. Siamo molto contenti perché abbiamo recuperato tutte le nostre giocatrici e anche Aurora Condorelli e Chiara Tabani saranno con noi".



