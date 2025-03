Lezioni al cinema di Brancaccio, disagi e proteste studenti

Gli studenti delle facoltà di economia e psicologia dell'Università di Palermo segnalano i disagi che sono costretti a subire per spostarsi dal centro e dalle province per raggiungere il cinema all'interno del centro commerciale nel quartiere Brancaccio, dove da qualche giorno si svolgono le lezioni. Gli universitari protestano per la difficoltà a raggiungere la sala e per le condizioni di precarietà dovute dalle luci e dalle postazioni improvvisate.

"Ci consegnano una sorta di tavolino di polistirolo che si inserisce nel vano usato per posare le bibite - racconta una studentessa di psicologia - Non possiamo introdurre posate e cibo e siamo costretti a consumare solo quello che c'è al bar del cinema. Stiamo vivendo una situazione di estremo disagio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA