Blitz Mercurio: scarcerato sindaco Ramacca,va ai domiciliari

E' stato scarcerato Nunzio Vitale, l'ex sindaco di Ramacca arrestato il 24 febbraio scorso per voto di scambio politico-mafioso, per le Comunali del 2021, nell'ambito dell'operazione Mercurio nata su indagini di carabinieri del Ros coordinate dalla Dda della Procura di Catania. Il Tribunale del Riesame, in parziale accoglimento del ricorso presentato dall'avvocato Maria Licata, ha deciso di sostituire la misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip con gli arresti domiciliari. Stessa linea anche per l'ex vicepresidente del consiglio del comune di Ramacca, Salvatore Fornaro, difeso dall'avvocato Emanuela Fragalà. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Si terranno domani dopodomani le udienze, davanti al Tribunale per il Riesame di Catania, per il deputato regionale autonomista Giuseppe Castiglione e per l'ex consigliere comunale di Misterbianco Matteo Marchese accusati di aver sottoscritto un accordo con il clan Santapaola-Ercolano per riuscire a vincere la competizione elettorale nella quale si erano candidati. Le contestazioni riguardano le Regionali del 2022 per Castiglione - che si è dimesso dalla commissione regionale Antimafia, ma non dall'Ars - e le Comunali de 2021 a Misterbianco per Marchese. I due indagati sono difesi dall'avvocato Salvo Pace.



