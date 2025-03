Biglietto unico per visitare luoghi simbolo Agrigento

"Agrigento culture pass" è l'abbonamento combinato che permetterà ai turisti di visitare, con un biglietto unico, 5 luoghi simbolo del patrimonio culturale della città. I luoghi visitabili col ticket sono: la Valle dei Templi, del museo archeologico Griffo, della cattedrale di San Gerlando, il museo diocesano e la chiesa di Santa Maria dei Greci. Il biglietto di 28 euro sarà valido per 72 ore. Gli spostamenti dalla Valle al colle di San Gerlando saranno garantiti dai mini bus elettrici che sono già in servizio da qualche anno. L'iniziativa è del Parco archeologico, dell'Arcidiocesi di Agrigento e CoopCulture.

"Siamo convinti che con questa operazione si possa aumentare il numero dei visitatori nei siti che possono essere fruiti con un solo biglietto e forse, aumentare anche la permanenza media in città dei turisti che è ancora troppo bassa perché siamo intorno al giorno e mezzo di permanenza e questo tipo di attività, in linea di massima, aumentano di circa il venti per cento la presenza dei turisti nei siti considerati minori", ha detto il direttore generale di CoopCulture, Letizia Casuccio.





