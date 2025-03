A cena con Montalbano, Parigi omaggia Andrea Camilleri

A cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri, anche Parigi celebra una figura di spicco della cultura nazionale e della letteratura contemporanea.

Domani mercoledì 19 marzo la School Public Guillaume Tirel ospiterà A cena con Montalbano, la serata promossa dall'Accademia Italiana della Cucina, associazione attiva nel mondo per tutelare la cultura della civiltà della tavola, nelle sue espressioni più vive e pregiate. Un'iniziativa all'insegna della sicilianità che ha visto il supporto di due realtà vitivinicole che da sempre incarnano l'anima dell'isola: Duca di Salaparuta e Florio. "Celebriamo un autore geniale, un simbolo dell'identità siciliana, e senza la visione e il sostegno di Laura Giovenco Garrone, delegata dell'AIC, delegazione Parigi Montparnasse, tutto questo non sarebbe stato possibile - ha sottolineato Roberto Magnisi, Direttore delle cantine Florio e Duca di Salaparuta -. L'appuntamento di domani non è una semplice cena, è un'opportunità di racconto che diamo a noi stessi fuori dai nostri confini, guardandoci negli occhi, restando in ascolto, e dove il buon cibo e il buon vino diventano il linguaggio più autentico".

Eccellenze agroalimentari della Sicilia, Regione Europea della Gastronomia 2025, e i vini Doc delle storiche cantine Florio e Duca di Salaparuta arricchiranno il ristorante Asterie del più importante liceo alberghiero di Francia, dove a partire dalle ore 19.30, prenderà il via un banchetto di prim'ordine sulle tracce di uno scrittore, che con il carisma delle sue storie ha portato l'isola oltre confine; tra le più iconiche quelle legate al Commissario Montalbano, protagonista di un menù pensato appositamente per l'evento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA