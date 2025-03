Vampe di San Giuseppe spente dai vigili del fuoco a Palermo

I vigili del fuoco sono stati impegnati fino a tarda notte per spegnere alcune vampe accese a Palermo. In fiamme alcune le cataste di legna alla Kalsa. Ad appiccare il rogo è stato un gruppo di ragazzini. Sono dovute intervenire le squadra antincendio scortate dalle forze dell'ordine per spegnere il rogo che ha creato disagi ai locali della zona che sono stati invasi dal fumo.

Lo scorso anno ci sono state scene di guerriglia con agenti di polizia, carabinieri e pompieri colpiti da un fitto lancio di pietre durante le fasi dello spegnimento o della rimozione delle cataste.



