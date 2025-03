Isole Sicilia insieme a Salon Mondiale du Tourisme di Parigi

Le Isole di Sicilia hanno partecipato per la prima volta tutte insieme al Salon Mondiale du Tourisme di Parigi, la più importante fiera B2C in Francia, con l'obiettivo di rafforzare e avviare i flussi turistici verso le isole siciliane.

Organizzata dalla Dmo Islands of Sicily (Destination Management Organization, il modello organizzativo per la gestione di destinazioni turistiche), questa presenza risulta strategica poiché il mercato francese rappresenta il primo bacino turistico internazionale per la Sicilia.

"La fiera, alla sua 47/ma edizione, - si legge in una nota - ha attratto 72.000 visitatori e 237 espositori, con un notevole interesse per le piccole isole siciliane, apprezzate per le loro attrazioni naturalistiche, archeologiche, enogastronomiche e paesaggistiche. Inoltre, molti visitatori, già conoscendo e apprezzando l'isola principale, hanno manifestato il desiderio di esplorare anche le isole minori, potenziando così il legame tra il pubblico francese e queste destinazioni.

La partecipazione al Salon Mondiale du Tourisme segna la quinta fiera internazionale del 2025 per la Dmo Islands of Sicily, nell'ambito del Programma di Promozione delle Isole di Sicilia. Questo programma è sostenuto dagli operatori turistici locali e dai comuni di Favignana, Lampedusa e Linosa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica, e mira a valorizzare il potenziale turistico di queste isole, favorendo una promozione congiunta delle loro peculiarità e attrazioni verso il mercato internazionale".



