Gran galà cultura e legalità a Catania

Il Gran galà della cultura e della legalità si terrà il 27 e 28 marzo, nel Centro Fieristico Le Ciminiere e il Palazzo della Cultura di Catania. Giunto alla sua quinta edizione, il Gran Galà della Cultura e Legalità rappresenta una piattaforma di confronto sui fenomeni socio-giuridici contemporanei.

L'evento si avvale del contributo di magistrati, giuristi, politici, sociologi, psicologi, educatori, assistenti sociali, sportivi, medici, accademici, imprenditori, i quali interverranno in tavole rotonde e sessioni di approfondimento, per formulare strategie concrete per la tutela dei diritti e la prevenzione dei fenomeni criminogeni.

Sono due le novità di quest'anno promosse dal Gran galà: l'istituzione del "Premio Città di Catania", in replica del prestigioso e storico Premio Città di Roma, promosso da Opes Italia, previsto per il pomeriggio del 27 marzo al palazzo della cultura, che intende premiare sportivi, imprenditori ed eccellenze nell'ambito professionale, culturale e sociale , che si sono distinti per il loro contributo allo sviluppo sociale del territorio.

Il 28 marzo pomeriggio sarà invece dedicato all'analisi del ddl "Liberi di Scegliere" che mira a offrire ai minori provenienti da contesti familiari mafiosi la possibilità di intraprendere un percorso di affrancamento e reinserimento sociale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA