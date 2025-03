Amg, utile netto 21,1 milioni

L'Assemblea di Amg Gas S.r.l. ha approvato il bilancio 2024 che si è chiuso con ricavi a 80 milioni di euro, Ebitda a 4,5 milioni di euro e utile netto pari a 2,1 milioni di euro. Il risultato dell'esercizio 2024 segna un netto aumento rispetto al 2023, che si era chiuso con ricavi a 65 milioni di euro, dice la società del gas di Palermo.

L'incremento dell'utile (2,1 milioni di euro nel 2024 rispetto agli 1,5 del 2023) è legato prevalentemente all' incremento dei volumi elettrici venduti (+26,6% rispetto al 2023) che hanno abbondantemente compensato una riduzione dei volumi di vendita del mercato del gas (-10,5%) per effetto delle temperature più miti rispetto alla media dei mesi invernali e per una riduzione del numero delle forniture gas. L'incremento dei ricavi a 80 milioni di euro (+23,7%, rispetto ai 65 milioni dell'anno precedente), è dovuto sostanzialmente alla crescita dei volumi venduti in cui va considerata anche in parte la crescita delle tariffe di vendita sia del gas che dell'energia elettrica rispetto al 2023. L'EBITDA si è attestata a 4,5 milioni di euro (+1,2 milioni di euro rispetto all'anno precedente). Un'azienda in costante crescita e in ottima salute: uno dei dati più significativi del 2024 rispetto al 2023 è l'importante crescita commerciale delle forniture di energia elettrica, di gas e dei servizi a valore aggiunto. L'incremento più significativo è stato registrato nel segmento delle forniture elettriche con 11.423 nuovi contratti (+23% rispetto al 2023) Complessivamente AMG Gas lo scorso anno ha servito182.255 forniture attive, di cui 121.624 per il gas e 60.631 per l'energia elettrica. "L'ottimo risultato con cui si chiude il bilancio è la conferma che AMG Gas è un'azienda in costante crescita e sempre più punto di riferimento del territorio - dice l'amministratore delegato, Giuseppe De Pace -. II 2024, per il settore energia, è stato un anno non facile, caratterizzato da importanti cambiamenti della filiera della vendita al cliente finale. A dicembre 2023 è terminato, infatti, il mercato tutelato del gas naturale con la contestuale nascita del mercato della tutela della vulnerabilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA