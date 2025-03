Tre studentesse travolte da scooter nel Catanese, una è grave

Tre studentesse di un liceo di Paternò (Catania) sono state investite all'uscita di scuola, vicino al Parco del Sole, da uno scooter 125 guidato da un 17enne, dopo che, per cause in corso di accertamento, il ragazzo ha perso il controllo della moto. Due delle liceali ferite, entrambe di 17 anni, sono state medicate nel pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. La terza, una 19enne originaria di Biancavilla, è stata trasportata con un elicottero del 118 all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è entrata in codice rosso per un trauma craniofacciale. E' attualmente al Trauma center per esami e valutazioni mediche.

Sul posto dell'incidente, oltre a personale del 118, sono intervenuti carabinieri della compagnia di Paternò e agenti della polizia municipale per i rilievi e le indagini del caso.





