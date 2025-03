Tenta di colpire medico alla gola con una lametta, arrestato

Ha aggredito il medico del pronto soccorso dell'ospedale di Taormina che stava per somministrargli un farmaco cercando anche di colpirlo alla gola con una lametta che aveva estratto dalla tasca. E' l'accusa contestata a un 48enne senegalese che è stato arrestato da carabinieri del Radiomobile della compagnia Taormina per resistenza a pubblico ufficiale con l'aggravante di aver agito contro personale sanitario. Militari dell'Arma, intervenuti dopo una segnalazione al 112, hanno bloccato il sospettato e, dopo la testimonianza del medico aggredito, lo hanno arrestato in flagranza differita.

All'esito dell'udienza, il giudice, dopo aver convalidato il provvedimento, ha disposto per il 48enne l'applicazione di una misura di sicurezza.



