Sgominata piazza di spaccio a Trapani, ordinanza per nove

Carabinieri della compagnia di Trapani hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di nove persone indagate, a vario titolo, per spaccio di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione, riciclaggio tentato ed evasione. Tre di loro sono stati arrestati e condotti in carcere, gli altri sei sono stati sottoposti all'obbligo di dimora.

Le attività indagine, coordinate dalla Procura di Trapani, avviate dopo l'incendio di alcune autovetture avvenuto nel settembre 2023, hanno permesso ai militari dell'Arma di smantellare un'importante piazza di spaccio attiva nella frazione Xitta e di documentarne le interazioni con analoghe realtà del quartiere Milo-Fontanelle dove sarebbe venduta anche della 'cocaina rosa'. La sostanza stupefacente veniva consegnata a domicilio ai clienti. Durante le indagini i carabinieri hanno sequestrato diversi tipi di droga, come hashish, marijuana, eroina e cocaina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA