Pallanuoto: Coppa Italia; Ortigia sfida Recco ai quarti

Un'Ortigia in crisi di risultati, che deve pensare alla salvezza più che a un'eventuale qualificazione europea, da domani a Napoli affronterà le final eight di Coppa Italia di pallanuoto. La squadra del coach Piccardo affronterà nei quarti a eliminazione diretta la corazzata Recco.

I siracusani, reduci dalla brutta sconfitta in campionato nel derby contro il Telimar, devono ridefinire gli obiettivi, spostando il focus sulla salvezza: "È chiaro che in questo momento ci ritroviamo in una situazione di classifica inaspettata e molto delicata - ammette Giorgio La Rosa, difensore dell'Ortigia - che apre anche altre prospettive, come i play-out, però ritengo che non dobbiamo smettere di credere nel nostro obiettivo iniziale, ossia quello di arrivare nelle prime otto e qualificarci ai play-off per il quinto posto. Dobbiamo ritrovare serenità e lucidità e per riuscirci dobbiamo sbloccarci mentalmente. Questo si può fare solo attenendoci al piano partita e alle indicazioni del tecnico. Questa di Coppa con il Recco è la partita ideale per due ragioni: perché sappiamo benissimo che, se non evitiamo determinate cose, rischiamo un'imbarcata clamorosa, e perché, dal punto di vista del risultato, non abbiamo molta pressione e quindi possiamo concentrarci sulla prestazione e sull'applicazione tattica".



