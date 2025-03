Palermo, inaugurati i locali dell'Obi a Villa Sofia

Sono stati inaugurati i locali destinati all'Obi, l'Osservazione breve intensiva, del pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia, a Palermo. Il reparto, che ospita dodici posti letto, servirà ai pazienti in attesa di essere assegnati alle unità operative di competenza. Piuttosto che sostare senza una possibilità di accoglienza adeguata, nell'Obi - spiega Alessandro Mazzara, commissario straordinario di Villa Sofia Cervello - verranno assicurate ai pazienti le stesse cure che riceverebbero nell'ipotesi in cui venissero ricoverati nelle unità operative di riferimento".

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l'assessore alla Salute, Daniela Faraoni e il direttore del Dipartimento della pianificazione strategica Salvatore Iacolino. "Si tratta di uno dei tanti passi importanti che stiamo portando avanti in questa legislatura - ha detto Schifani - Siamo concentrati sul completamento di tutte le opere del Pnrr e sull'abbattimento delle liste d'attesa. A breve esamineremo il lavoro del primo anno di attività dei direttori generali sulla riduzione delle liste d'attesa e sulla qualità dell'assistenza".

"E' un'opera di vitale importanza - ha detto Faraoni - Abbiamo decine di interventi sparsi in tutta la Sicilia perché il pronto soccorso, di qualunque presidio ospedaliero, è la nostra preoccupazione. Io stessa sono in prima linea per verificarne lo stato di funzionamento. Con grande umiltà cerchiamo di eliminate tutto quello che può non esser in linea con i principi di qualità e di tutela della nostra popolazione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA