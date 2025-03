L'oscura luce nelle opere di Joséphine Flasseur e Célia Nkala

S'inaugura oggi alle 17 la mostra "Cette obscure clarté" (questa oscura luce), di Joséphine Flasseur e Célia Nkala, alla galleria Officina di via Cluverio, a Palermo. Il titolo riprende "Questa luce oscura che cade dalle stelle", di Pierre Corneille, nell'opera teatrale della metà del Seicento, "Il Cid". La mostra espone una ventina di lavori: incisioni, sculture, disegni, bassorilievi, tessuti e video ed è in programma fino al 15 maggio, con ingresso gratuito dal martedì al sabato, dalle 15.30 alle 19.30.

Joséphine Flasseur vive e lavora tra Parigi e Palermo ed è la fondatrice di Officina. Il suo percorso artistico attraversa cinema, fotografia, pittura, scultura e scrittura, facendo della multidisciplinarità il suo metodo di creazione.

Célia Nkala dopo gli studi in Arti plastiche e design, ha lavorato come designer tessile e nel 2013 ha fondato a Parigi la galleria Perception Park dedicata alla creazione emergente. Dal 2016 si dedica alla propria pratica artistica, concentrandosi su un approccio antropologico, mirando a "identificare i segni di una logica universale.



