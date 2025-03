Le Vele di Gaia Galluzzo in mostra a Cinematocasa di Palermo

Le Vele, una mostra dell'artista Gaia Galluzzo, sarà inaugurata sabato 22 marzo a Palermo nei locali di Cinematocasa in via Maqueda 124 (ore 18:00). Al vernissage sarà presente l'artista insieme a Massimo Di Martino, ideatore e fondatore di Cinematocasa.

La mostra rappresenta un viaggio tra colore, emozione e mare, attraverso le opere di Gaia Galluzzo, artista appassionata che trasforma la tela in un'esperienza di libertà e movimento.

Artista per diletto, e cuoca all'occasione, mamma di Federica ormai milanese di adozione, runner, ma soprattutto grandissima amante del mare, della vela, dei colori, Gaia Galluzzo vive a Palermo dove esercita la professione di avvocato civilista.

"Trascorro il tempo libero esplorando fondali, facendo escursionismo e...dipingendo vele!" scrive l'artista. "La vela rappresenta il cammino verso obiettivi già prefissati e non, con lo spirito di apprezzare e godersi - prima di ogni cosa - il viaggio. Ho iniziato a dipingere da ragazzina, costretta all' immobilità per qualche mese. Oggi la pittura è la mia evasione, e spero che, senza alcuna pretesa, lo sia anche per l'osservatore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA