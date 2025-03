Calcio: Palermo; Dionisi, con la Cremonese scontro diretto

Domani sera l'anticipo della serie B di calcio sarà l'ennesimo crocevia per il Palermo, che ospita la Cremonese, quarta in classifica, con sei punti di vantaggio sui rosanero. "Da ora in avanti - fa notare l'allenatore del Palermo, Alessio Dionisi - sono tutti scontri diretti. La Cremonese è senza dubbio una delle squadre più forti del campionato. Sarà una partita bella da giocare, nel nostro stadio. Conterà quello che vogliamo ottenere. Da gennaio poche squadre hanno fatto più punti di noi. All'andata siamo stati bravi, abbiamo concesso poco. La Cremonese è la squadra che ha più possesso palla nella categoria. Dovremo essere più coraggiosi, anche se firmerei per ottenere lo stesso risultato".

Il recente passato è pieno di rimpianti per il pareggio in casa della Sampdoria, ottenuto in superiorità numerica negli ultimi trenta minuti. "È stato un peccato - ammette Dionisi - non aver vinto contro la Sampdoria. Non è scontato vincere con l'uomo in più. I ragazzi sanno di aver fatto una partita con gli attributi. Ho visto da subito la reazione della squadra, Audero ha le qualità per superare l'errore, lo ha dimostrato già contro la Sampdoria. Si è fatto trarre in inganno da Coda e ha sbagliato con i piedi ma ha fatto tante parate e uscite. Abbiamo un'identità e la portiamo avanti. Dobbiamo dare continuità contro una squadra più forte come la Cremonese, che ha un'identità da due anni. Abbiamo le qualità per vincere, vogliamo migliorare la nostra classifica. Nel girone d'andata abbiamo fatto poche vittorie, dobbiamo fare meglio. Conosciamo il valore dell'avversario, ma da gennaio in avanti abbiamo fatto gli stessi punti".



