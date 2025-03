Strage Altavilla: Barreca capace di intendere e di volere

I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato capace di intendere e di volere Giovanni Barreca, il muratore accusato di avere ucciso, durante un esorcismo, insieme alla figlia allora 17 enne e due sedicenti santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente, la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel ad Altavilla Milicia (Pa). Il provvedimento conferma quanto deciso dal tribunale del Riesame di Palermo che aveva annullato la sentenza del gup di Termini Imerese che aveva dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere Barreca, disponendone la scarcerazione e il ricovero in una Rems.

Contro la decisione del gup aveva fatto ricorso al Riesame, vincendolo, la procura di Termini.

Il legale di Barreca, Giancarlo Barracato, aveva allora impugnato la sentenza del Riesame in Cassazione. Oggi la decisione dei supremi giudici che hanno stabilito anche che Barreca torni in carcere.



