Pallamano: A1 donne; Dopo la Coppa Erice punta allo scudetto

Quattro partite alla fine della regular season della A1 femminile di pallamano e la capolista Handball Erice, con un'altra Coppa Italia in bacheca, coltiva il sogno della doppietta, la conquista dello scudetto per cui è assolutamente in corsa, da capolista con 34 punti, con due lunghezze di vantaggio su Pontinia, quattro su Salerno e otto su Cassano Magnago. Il primo obiettivo sono i playoff, a cui parteciperanno le prime quattro classificate. Sabato è in programma la trasferta di Sassari, prima dei match, in casa con Pontinua, a Salerno, e ancora sul proprio parquet, contro Brixen.

Fiduciosa, ma senza proclami Lorena Benincasa, centrale e capitano dell'Handball Erice. "Messa da parte la grande emozione della vittoria della terza Coppa Italia - osserva - siamo consapevoli dell'importanza delle gare che ci attendono. Una partita come quella di Sassari non deve assolutamente essere sottovalutata. Dobbiamo fare in modo di arrivare alle ultime tre sfide della stagione regolare nelle migliori condizioni di forma possibili. Mi attendo una nostra prestazione di grande spessore e concentrazione".



