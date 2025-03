"Iqueox-il popolo della pace" in scena al Libero di Palermo

Con i registri dell'allegria, dell'ironia e della leggerezza, Jean-Claude Grumberg invita il pubblico a pensare, interrogarsi e comunicare sul tema universale del confronto tra diversità, attraverso la magia del Teatro e della Favola con "Iqueox - il popolo della pace" al Teatro Libero di Palermo. In un mondo diviso, il popolo degli Iq venera il sole, mentre gli Ox adorano l'acqua di un fiume sacro.

Come spesso accade, le loro differenze si trasformano in conflitto, alimentando una guerra senza fine. Ma a rompere il ciclo dell'odio ci pensano piccola Iq e piccolo Ox, figli dei grandi sacerdoti, che, anziché seguire le orme dei padri, scelgono la via della comprensione e dell'amicizia. Decidono di ribellarsi alla follia della guerra e partire insieme verso una nuova terra, dove potranno costruire un futuro di pace e armonia, dando vita a un nuovo popolo: gli Iqueox. La loro storia, semplice e antica come le leggende di sempre, risuona con forza nel presente, offrendo una preziosa lezione di speranza.

Ambientata sulle rive di un fiume abitato da uomini e animali, questa favola teatrale, in scena al teatro Libero domenica 16 marzo alle 17 nell'ambito della rassegna "Isola di Teatro", stagione dedicata alle famiglie - interpretata da Alessio Barone, Elvio La Pira, Nicolò Prestigiacomo e Laura Tornambene, traduzione, regia e scena di Beno Mazzone - non è solo un racconto per bambini, ma un'occasione di riflessione anche per gli adulti che conservano ancora la capacità di sognare.



