Un progetto siciliano di ristorazione premiato a Tokyo

Il successo della pizza siciliana nel mondo. È partito da Agrigento il progetto di Fortuna Singapore che, a soli nove mesi dall'apertura ha conquistato un prestigioso riconoscimento nel mondo della pizza: il ristorante si piazza al 28° posto nella "50 Top Pizza Asia - Pacific 2025", la classifica delle 50 migliori pizzerie dell'area Asia-Pacifico per il 2025. Si tratta della più influente guida di settore nel mondo della pizza, un simbolo dell'eccellenza della ristorazione italiana all'estero. Oltre al posizionamento nella classifica, Fortuna si è aggiudicato anche il titolo di "Best Fried Food 2025 - Il Fritturista", premio che celebra l'eccellenza nella tradizione del fritto italiano.

L'annuncio è stato dato durante la cerimonia di premiazione della 50 Top Pizza Asia - Pacific 2025, che si è svolta all'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo. In questo contesto di eccellenza, il riconoscimento ottenuto da Fortuna Singapore conferma la sua rapida ascesa tra i migliori locali italiani della regione. Alla base del successo di Fortuna Singapore c'è la storia e il know-how della pizzeria Sitàri, fondata nel cuore di Agrigento dalla famiglia Sorce. Con il tempo, Sitàri è diventata un punto di riferimento per gli amanti della pizza di qualità in Sicilia, grazie a un impasto studiato nei minimi dettagli e a una selezione rigorosa delle migliori materie prime italiane. Un successo riconosciuto anche a livello nazionale: lo scorso anno, Sitàri è entrata nella classifica delle 100 migliori pizzerie italiane di 50 Top Pizza, posizionandosi al 99° posto.

Da questo punto di partenza, Giorgio Sorce e il suo team hanno deciso di portare l'anima di Sitàri nel dinamico panorama gastronomico di Singapore, una città in forte crescita come meta della ristorazione internazionale. Così è nato Fortuna Singapore, un locale che, in meno di un anno, ha saputo affermarsi tra le migliori pizzerie d'Asia, con un'identità ben definita e una proposta gastronomica che celebra il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.



