La polizia ha arrestato a Palermo un uomo di 31 anni che è giunto in piazza Sant'Antonio in monopattino, ha passato una dose di droga e poi, dopo aver notato gli agenti, si è rifugiato in un locale di via Oreto. Il 31enne ha fatto resistenza all'arresto prendendo a calci e pugni i poliziotti. Perquisito, è stato trovato in possesso di 241 grami di cocaina già confezionati in 18 ovuli ed oltre 4 mila euro in contanti. Il Gip ha convalidato l'arresto.



