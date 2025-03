Hanno oltre mezzo chilo di droga, due arresti a Catania

Oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente tra marijuana, hashish ed ecstasy è stato sequestrato a Catania dalla polizia a due stranieri, un cubano di 43 anni ed un tunisino di 20, che sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. Facevano parte di un gruppo di stranieri che i poliziotti hanno notato sostare in maniera sospetta in una viuzza del quartiere San Berillo Vecchio e che alla vista degli agenti hanno tentato di dileguarsi. Uno degli arrestati è stato bloccato dopo una decina di metri; ha opposto resistenza agli agenti, che dopo averlo messo in sicurezza gli hanno trovato in uno zaino una busta con circa 150 grammi di marijuana. Anche l'altro componente del gruppo è stato bloccato: I poliziotti gli hanno sequestrato svariate dosi di droga tra hashish, marijuana ed ecstasy per un peso di oltre 80 grammi insieme a banconote di diverso taglio ritenute provento dell'attività di spaccio. Nella zona dove stazionava il gruppo di stranieri è stato poi trovato un sacchetto con 200 grammi di marijuana.

Sentito il pm di turno, i due arrestati sono stati rinchiusi in carcere in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip.





