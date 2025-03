Gdf Messina sequestra 2 kg di cocaina e 37,6 kg di hashish

Quasi 40 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati e tre persone arrestate: è il bilancio di più controlli eseguiti dalla guardia di finanza Messina agli imbarcaderi, grazie anche al fiuto del cane antidroga Lord.

Il primo arrestato è uno straniero che trasportava oltre 2 chili di cocaina, in panetti contraddistinti dal simbolo del peperoncino rosso, nascosti all'interno dei sedili anteriori dell'auto che guidava. Lo stupefacente, secondo stime degli investigatori, avrebbe potuto fruttare sulle piazze di spaccio siciliane circa 650.000 euro. L'uomo è stato arrestato per traffico internazionale di droga.

Lo stesso giorno, sempre alla Rada San Francesco, i finanzieri, durante un controllo su un pullman di linea proveniente dal centro Italia, hanno bloccato un marocchino che nel trolley con cui viaggiava aveva oltre 33 chili di hashish, per un valore stimato in oltre 300.000 euro. Per tentare di occultare il forte odore dello stupefacente l'uomo aveva avvolto i panetti in voluminose coperte di pile e cosparso tutto con polvere di caffè. I militari della guardia di finanza hanno arresto il corriere e un suo connazionale che lo attendeva, in auto, all'arrivo del pullman al suo arrivo a Catania. Durante una successiva perquisizione nella abitazione del capoluogo etneo dove i due vivevano sono stati, inoltre, sequestrati altri 4,6 chilogrammi di hashish.



