Evasione fiscale, Gdf Ragusa sequestra beni per 396mila euro

Beni per 396.964 euro sono stati sequestrati, nell'ambito di indagini contro l'evasione e frodi fiscali, dalla guardia di finanza di Ragusa a una ditta individuale di Modica operante nel settore della raccolta dei metalli ferrosi. Il decreto emesso emesso dal gip, su richiesta della Procura di Ragusa, si basa su indagini della compagnia di Modica e contesta "l'omessa presentazione, per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019, delle prescritte dichiarazioni fiscali" per un "reddito, pari a circa 3 milioni di euro, che il contribuente avrebbe sottratto a tassazione dal 2017 al 2022".

Il provvedimento di sequestro riguarda "beni nella disponibilità del titolare della ditta individuale" e, in subordine, di quelli "nella disponibilità della persona fisica, fino alla concorrenza dell'importo".

I finanzieri, nell'esecuzione del decreto di perquisizione locale e personale, emesso dalla Procura di Ragusa, hanno sequestrato denaro contante per 106.400 euro trovato anche grazie all'ausilio di un'unità cinofila cashdog del gruppo della guardia di finanza di Siracusa, somme depositate su conti correnti bancari pari ad oggi a oltre 70.000, due auto e uno scooter del valore complessivo di circa 80.000 euro.



