Al via il tour del film "E poi si vede" con I Sansoni

Sono aperte da oggi le prevendite per le proiezioni speciali del film "E poi si vede" che vedranno protagonisti I Sansoni in un lungo tour di saluti in sala in tutta la Sicilia. Da Palermo a Trapani, da Catania ad Agrigento fino a Ragusa e Messina, a partire da venerdì 28 marzo, Fabrizio e Federico Sansone, in arte 'I Sansoni', saluteranno il pubblico nelle maggiori sale cinematografiche siciliane Il film è prodotto da Marco Belardi per Greenboo Production Srl e sarà distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures a partire da giovedì 27 marzo.

La trama: tre case, tre ragazzi, lo stesso obiettivo, vincere il concorso per un posto da impiegato nell'ufficio legale del Comune. Federico, laureato in giurisprudenza, ma solo per compiacere il padre consigliere, spera in una sua raccomandazione; Fabrizio, avvocato sulla carta ma non praticante nella vita, tenta di superare l'ennesima prova statale e Luca che da quando è nato ha avuto sempre la strada spianata. Solo per uno di loro si realizzerà il sogno di una vita, fin quando le cose non prenderanno una piega inaspettata.





