Scontro tra due camion e tre auto a Catania,morta 24enne

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto nel capoluogo etneo, sull'autostrada Siracusa-Catania, sulla carreggiata in direzione della statale 114. Nell'impatto, dovuto a un tamponamento a catena, sono state coinvolte tre autovetture e due mezzi pesanti. La vittima, una 24enne originaria di Belpasso (Catania) era su una Toyota Aigo che è rimasta 'schiacciata' tra due camion. Il tratto di strada è chiuso al traffico. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, è pesente personale della polizia stradale



