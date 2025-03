Incendio in un deposito di Messina, case evacuate

I Vigili del fuoco di Messina sono al lavoro per domare un vasto incendio che si è sviluppato questa sera all'interno di un deposito in via Calatella, nel rione di Camaro Superiore. Sono intervenute diverse squadre provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento Nord. Alcune abitazioni sono rimaste senza energia elettrica mentre altre sono state evacuate a scopo precauzionale. L'intervento è ancora in atto ma la situazione, secondo una nota diffusa dagli stessi vigili del fuoco, è "sotto controllo".



