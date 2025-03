Futuristi, chiarezza su mercato agroalimentare a Mazara chiuso

"Ci vuole una precisa indagine della Regione su quanto si sta verificando intorno al mercato agroalimentare di Mazara del Vallo". Lo ha affermato Nicola Cristaldi, presidente del movimento i Futuristi, nel corso del sit-in che il movimento ha organizzato davanti ai cancelli della struttura "realizzata e mai aperta", denunciandone "lo stato di abbandono, le ombre che ancora avvolgono l'incendio di qualche anno fa e la mancata attivazione della struttura costata oltre 10 milioni di euro". L'impianto è stato realizzato con fondi erogati dalla Regione Siciliana.

"Il rogo, che secondo le ricostruzioni sarebbe stato provocato da un treno elettrico turistico di una società privata, collegato alla normale rete elettrica per la ricarica delle batterie, ha portato all'accredito da parte della compagnia assicurativa di 700 mila euro al comune di Mazara del Vallo. Una cifra che, - afferma una nota dei Futuristi, risulterebbe di gran lunga inferiore ai danni effettivi subiti dall'immobile".

"Oltretutto - ha aggiunto Vito Di Giovanni, segretario del movimento- questi 700 mila euro non sono stati spesi per la riqualificazione dell'immobile, ma distratti in altre attività.

Non si comprende come sia stato finora possibile che nessuna istituzione abbia avviato indagini o accertamenti sulla vicenda.

La costruzione dell'edificio è costata alle casse pubbliche diversi milioni di euro e ci sono voluti oltre 20 anni per ultimarlo".

Il movimento i Futuristi chiede quindi "un intervento immediato della regione siciliana affinché si faccia chiarezza sulla gestione delle risorse e sulle responsabilità connesse al degrado della struttura, nell'interesse della comunità mazarese".



